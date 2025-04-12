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المقاولون العرب مواليد 2011 يكتسح الشمس بخماسية نظيفة

المقاولون العرب مواليد
المقاولون العرب مواليد 2011 يكتسح الشمس بخماسية نظيفة

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2011 انتصارًا مثيرًا على نادي الشمس، بخماسية نظيفة في لقاء أقيم على ملعب المقاولون ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.

 

سجل أهداف المقاولون كل من يوسف عمرو، ومحمد حسين الذي أحرز هدفين، بالإضافة إلى فارس طلعت ودونجا. وقد قدم الفريق أداءً قويًا وحماسًا كبيرًا طوال زمن المباراة، مما يعكس الجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الفني.

 

ويأتي هذا الفوز نتيجة للدعم الكبير من المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

 

ويعمل الجهاز الفني للمقاولون 2011 بقيادة يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد محمود المشرف على قطاع البراعم.

 

 ويدير الفريق سعيد سعد، بمساعدة محمد يحيى كمدرب، ومصطفى مسعد مدرب لحراس المرمى، وهاني عدلي إداريًا، وأحمد ناصر أخصائي العلاج الطبيعي. 

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