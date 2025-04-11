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رياضة

دوري الجمهورية للناشئين، المقاولون 2007 يفوز على بيراميدز في عقر داره

المقاولون 2007 يفوز
المقاولون 2007 يفوز على بيراميدز في عقر داره

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2007 في تحقيق الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب بيراميدز، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

 

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد طارق، ليقود ذئاب الجبل لتحقيق فوز مثير على بيراميدز بعقر داره.

ويقود جهاز المقاولون 2007  أحمد سعيد مديرا فنيًا، ومصطفى مارين  مدربا وسيد جاد مدرب حراس المرمى، ومحمد صبري مخطط أحمال وعلاء سعد إداري الفريق، وأخصائي العلاج الطبيعي إسلام سعد.

نظام بطولات دوري الجمهورية مواليد 2005- 2007


يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:

المرحلة الأولى:

تنظیم دوري من دور واحد لعدد ۲۰ فريقًا بإجمالي عدد (۱۹) جولة.

المرحلة الثانية:

الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة إلى دوري المحترفين المواليد ۲۰۰۵-۲۰۰۷ الموسم القادم.

وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى
وبنفس حالات الإنذار والطرد.


نظام بطولات الجمهورية 2008،2009،2010


ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد 2008،2009،2010 دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.


الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية


يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.


تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط


بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًّا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد  الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية ( مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم  لتحديد الترتيب.

 

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.


نظام الصعود والهبوط لدوري الجمهورية (أ)


الفريق الحائز علي المركز الأول في بطولات الجمهورية القسم الثاني (أ)  يصعد مباشرة الى دوري الجمهورية للناشئين (أ) للقسم الأول موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥

مواليد 2005: يتم هبوط الأندية ( ٥ ) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى دورى القسم الثاني (1) الموسم المقبل.

مواليد 2007: يتم هبوط الأندية (1) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى
دوري القسم الثاني (1) الموسم القادم.

 

موالید 2008،2009،2010: يتم هبوط (۳) ) أندية الأخيرة من بطولات الجمهورية للشباب والناشئين إلى بطولة القسم الثاني (1) الموسم التالي.

 

 

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دوري الجمهورية للناشئين المقاولون 2007 بيراميدز المقاولون العرب فريق المقاولون العرب

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