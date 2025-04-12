السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

ضبط 24 طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

ضبط 24 طن دقيق
ضبط 24 طن دقيق

 تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

 

حملات تموينية موسعة على مستوى الجمهورية

 في هذا السياق، نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المخابز السياحية والحرة والمخابز البلدية المدعمة التي تخالف قواعد التسعير أو تحتكر السلع.

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 وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية، من أبرزها ضبط ما يزيد عن 24 طنًا من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، والتي كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء أو تُستخدم في الإنتاج خارج المنظومة الرسمية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ويجري مواصلة الحملات اليومية في مختلف المحافظات، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في توجيه ضربات استباقية لأي محاولات احتكار أو تلاعب بأسعار السلع الأساسية، وخاصة الخبز، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن الغذائي للمواطنين.

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