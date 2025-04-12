بطريرك الكاثوليك يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

استقبل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والوفد المرافق له، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

المشاركون في اللقاء

حضر الزيارة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب باسكوالي، سكرتير صاحب الغبطة.

شاركت أيضًا سعاد يوسف، رئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، والأخت إيمان فاروق، الرئيسة الإقليمية لراهبات سيدة المحبة للراعي الصالح بمصر والسودان.

وجرى تبادل التهاني، بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث عبر صاحب الغبطة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدين جميعًا أن عيد القيامة فرصة هو لقاء مع شخص المسيح، كما أنه فرصة للحوار بين الكنائس، وسط الأزمات، متمنين الخير والرخاء لبلدنا الحبيب مصر، مصلين أن يحل السلام في العالم.

ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية بين جميع الحضور، حيث عبر السادة الضيوف عن مدى امتنانهم لغبطة البطريرك، لمحبته، وسعيه دائم نحو الحوار المفتوح، والوحدة، الذي دعا الجميع إلى مُعايشة فرح القيامة في حياتهم. وانتهت الزيارة بتبادل التهاني بعيد القيامة، وأن تكون قيامة مَلك السلام سبب سلام في كنائسنا.

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