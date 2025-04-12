إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالشرقية تسلم 1698 شهادة استبيان مباني

قالت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام بمحافظة الشرقية أن الإدارة خلال شهر مارس الماضي، قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (1698) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن إعطاء (85) موافقة فنية على أعمال الحفر والإنتهاء من (11) طلب إستبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من فحص (7) قطع أراضى بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام.

وثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لإستخراج شهادات إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بمختلف مراكز ومدن المحافظة،

واشار الى أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية ومجالس المدن لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

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