صحة الدقهلية: مناظرة 10 آلاف حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد خلال 3 أشهر

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بتشخيص 10 آلاف و798 حالة مرضية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجاري.

وأوضح مدكور، أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت دخول حميات المنصورة كمقدم خدمة فى تخصص الصيدلة الاكلينيكية والحميات ليرتفع عدد المستشفيات التي تعمل ضمن منظومة التشخيص عن بعد إلى 17 مستشفى.

وأشار إلى أن مستشفى دكرنس تصدرت المستشفيات من حيث عدد الحالات المناظرة بواقع 1918 حالة، تلاها مستشفى شربين 1568 حالة، ثم مستشفى ميت غمر بـ 1006 حالات.

فريق المبادرة ناظر خلال الشهر الماضي 755 حالة بعناية القلب، و205 بالكلى

من جانبه، أشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى أن فريق المبادرة ناظر خلال الشهر الماضي 755 حالة بعناية القلب، و205 بالكلى، إضافة إلى 610 حالة أطفال، ونحو 558 حالة بالحضانات و1430 بتخصص الجلدية.

وثمَّن وكيل وزارة الصحة جهود فريق عمل المبادرة، مشيدًا بدور الدكتورة نهى عباس، منسق المبادرة، ومؤكدًا استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.