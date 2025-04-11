الجمعة 11 أبريل 2025
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صحة الدقهلية: مناظرة 10 آلاف حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد خلال 3 أشهر

مناظرة مرضي بالدقهلية،
مناظرة مرضي بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بتشخيص  10 آلاف  و798 حالة مرضية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجاري.

وأوضح مدكور، أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت دخول حميات المنصورة كمقدم خدمة فى تخصص الصيدلة الاكلينيكية والحميات ليرتفع عدد المستشفيات التي تعمل ضمن منظومة التشخيص عن بعد إلى 17 مستشفى. 

وأشار إلى أن مستشفى دكرنس تصدرت المستشفيات من حيث عدد الحالات المناظرة بواقع 1918 حالة، تلاها مستشفى شربين 1568 حالة، ثم مستشفى ميت غمر بـ 1006 حالات.

فريق المبادرة ناظر خلال الشهر الماضي 755 حالة بعناية القلب، و205 بالكلى

من جانبه، أشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى أن فريق المبادرة ناظر خلال الشهر الماضي 755 حالة بعناية القلب، و205 بالكلى، إضافة إلى 610 حالة أطفال، ونحو 558 حالة بالحضانات و1430 بتخصص الجلدية.

 

وثمَّن وكيل وزارة الصحة جهود فريق عمل المبادرة، مشيدًا بدور الدكتورة نهى عباس، منسق المبادرة، ومؤكدًا استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة.

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