السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ليدي جاجا تبهر الجمهور بأدائها في مهرجان كوتشيلا الغنائي (فيديو وصور)

ليدي جاجا، فيتو
ليدي جاجا، فيتو

 قدمت المغنية الأمريكية، ليدي جاجا، أداءً مبهرًا، فجر اليوم السبت، في حفلها بمهرجان كوتشيلا الغنائي.

وغنت ليدي جاجا، عددا من أشهر أغانيها، وقدمت استعرضات مبهرة، لتختتم الحفل في مهرجان كوتشيلا بأغنيتها "Bad Romance".

 

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مهرجان كوتشيلا الموسيقي

 "كوتشيلا"، هو مهرجان سنوي خاص بالموسيقى والفنون، يقام بصفة دورية كل عام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من 12 أبريل إلى 21 من الشهر ذاته.

 

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ليدي جاجا تعلن عن جولة غنائية جديدة تحت عنوان MAYHEM Ball

 وأعلنت  النجمة الأمريكية ليدي جاجا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، عن إجرائها جولة غنائية خلال 2025. 

وكتبت ليدي جاجا قائلة: “لم أكن أخطط للقيام بجولة هذا العام، بعد عروضي في سنغافورة، لكن الإقبال الكبير على الألبوم الجديد ألهمني للاستمرار… تم التخطيط للحفل بسرعة فائقة بفضل آرثر فوجل، وفريق لايف نيشن الرائع، الذين خططوا لجولة عالمية في غضون أسابيع قليلة.. اخترنا الصالات هذه المرة لنمنحني فرصة التحكم في تفاصيل الحفل بطريقة لا يمكنك القيام بها في الملاعب - وبصراحة، لا أطيق الانتظار.. صُمم هذا الحفل ليكون تجربة مسرحية وحماسية تُجسّد روح فرقة MAYHEM تمامًا كما أتخيلها… جولة MAYHEM Ball في طريقها إليكم رسميًا… أراكم قريبًا يا رفاق”.

 

ليدي جاجا تخطط لإنجاب الأطفال من خطيبها مايكل بولانسكي

 في سياق متصل، كشفت  النجمة ليدي جاجا، في حوار مع مجلة ELLE، إنها تخطط لإنجاب أطفال من خطيبها مايكل بولانسكي.

وقالت جاجا: "أحيانًا أشعر بالقلق من أن يقول الناس إنني مملة هذه الأيام، ولكن بصراحة، الحمد لله أنني مملة، الحمد لله.. لأنني كنت أعيش على حافة الهاوية…لا أعرف ماذا سيحدث لي لو عشت بهذه الطريقة.. لذا فإن حقيقة أنني أمتلك هذه الإجابات، من ناحية، تجعلني أشعر بالنعاس الشديد.. ولكن في الواقع، أنا ممتنة للغاية. لأنني وجدت شعورًا بالسعادة والفرح الذي يناسبني حقًا، واتمني واخطط لإنجاب الأطفال وإنشاء أسرة".

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