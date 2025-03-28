الجمعة 28 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ليدي جاجا تعلن عن جولة غنائية جديدة تحت عنوان MAYHEM Ball

ليدي جاجا، فيتو
ليدي جاجا، فيتو

أعلنت النجمة الأمريكية ليدي جاجا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، عن إجرائها جولة غنائية خلال 2025. 

وكتبت ليدي جاجا قائلة: “لم أكن أخطط للقيام بجولة هذا العام، بعد عروضي في سنغافورة، لكن الإقبال الكبير على الألبوم الجديد ألهمني للاستمرار… تم التخطيط للحفل بسرعة فائقة بفضل آرثر فوجل، وفريق لايف نيشن الرائع، الذين خططوا لجولة عالمية في غضون أسابيع قليلة.. اخترنا الصالات هذه المرة لنمنحني فرصة التحكم في تفاصيل الحفل بطريقة لا يمكنك القيام بها في الملاعب - وبصراحة، لا أطيق الانتظار.. صُمم هذا الحفل ليكون تجربة مسرحية وحماسية تُجسّد روح فرقة MAYHEM تمامًا كما أتخيلها… جولة MAYHEM Ball في طريقها إليكم رسميًا… أراكم قريبًا يا رفاق”.

ليدي جاجا تخطط لإنجاب الأطفال من خطيبها مايكل بولانسكي

في سياق متصل، كشفت  النجمة ليدي جاجا، في حوار مع مجلة ELLE، إنها تخطط لإنجاب أطفال من خطيبها مايكل بولانسكي.

وقالت جاجا: "أحيانًا أشعر بالقلق من أن يقول الناس إنني مملة هذه الأيام، ولكن بصراحة، الحمد لله أنني مملة، الحمد لله.. لأنني كنت أعيش على حافة الهاوية…لا أعرف ماذا سيحدث لي لو عشت بهذه الطريقة.. لذا فإن حقيقة أنني أمتلك هذه الإجابات، من ناحية، تجعلني أشعر بالنعاس الشديد.. ولكن في الواقع، أنا ممتنة للغاية. لأنني وجدت شعورًا بالسعادة والفرح الذي يناسبني حقًا، واتمني واخطط لإنجاب الأطفال وإنشاء أسرة".

خطوبة ليدي جاجا ومايكل بولانسكي

وكانت كشفت الفنانة ليدي جاجا، عن خطبتها لـ مايكل بولانسكي، خلال مشاركتها في فعاليات أولمبياد باريس 2024،  حيث أعلن الإعلام بشأن خطوبة ليدي جاجا، بعدما نشر رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تظهر فيه جاجا برفقتها، وظهرت الفنانة في الفيديو وهي تُقدم مايكل لـ رئيس الوزراء بصفته خطيبها، أثناء دردشة معه بالمدرجات، خلال حضورهما مسابقة السباحة في الدورة الأولمبية.

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