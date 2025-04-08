قبل رفع الدعم عن الوقود، مشاكل تواجه كارجاس في تحويل عمل السيارات بالغاز الطبيعي

في ظل خطة وزارة البترول للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتقديم الدعم لشركات قطاع البترول للعمل على زيادة عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حققت بعض الشركات نجاحات في هذا المجال إلا أن هناك عوائق في شركة كارجاس تحيل اتمام مهمتها بنجاح أسوة بشركة غاز تك التي حققت نجاحا مبهرا في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ومن ضمن الماشكل التي تحدث رواد السوشيال ميديا وعملاء الشركة يعود إلى قلة الفنيين المتخصصين في تحويل السيارات للعمل بالغازالطبيعي.

شكاوي العملاء من سوء الخدمة

وعبر العديد من عملاء شركة كارجاس عن امتعاصهم الشديد من سوء معاملة بعض مسؤولي كارجاس الأمر الذي يتسبب في هروب كثير من العملاء بسبب القصور الكبير خاصة في طرق التحويل وأعمال الصيانة والتي وصفها احد العملاء قائلا:" حولت السيارة غاز في العام الماضي بشركة كارجاس وحصل معايا مشكله في الماتور وصوت السيارة اصبح صوت عالي".

وطالب من خلال منشور بوسائل التواصل الاجتماعي المسئولين بإعادة تقييم سياسة الشركة الداخلية وتدريب الفنين لضمان وضم كوادر فنية قادرة علي مواكبة التطورات الحديثة في عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتقديم خدمة جيدة للعملاء.

فشل إداري في كارجاس

وتأتي هذه المشاكل التي تواجه شركة كارجاس والانتقادات الحادة لتعامل الشركة مع عملائها وعدم وضع خطط تهدف إلي تطوير منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي تسبب في هروب كثير من العملاء في الوقت الذي يعمل فيه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على زيادة عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي خاصة مع إعلان الحكومة رفع الدعم عن البنزين والسولار نهاية 2025 الأمر الذي يتطلب التوسع في السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

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