السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

ردا على الزيادة في أسعار الوقود

متحدث البترول: الدولة تستورد نحو 40 % من كمية استهلاك السولار و25% من البنزين

المهندس معتز عاطف،
المهندس معتز عاطف، فيتو

أسعار الوقود عقب المهندس معتز عاطف المتحدث الرسمي لوزارة البترول على قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي أقرت زيادة جديدة في أسعار الوقود صباح أمس الجمع.

وقال  لقناة  إكسترا نيوز إن أسباب الزيادة في أسعار المواد البترولية أن الدولة تستورد نحو 50 % من كمية استهلاك البوتاجاز و25 % من كميات استهلاك البنزين بالإضافة إلى تكاليف أخرى تضاف على أسعار النفط عالميًّا خاصة في كميات الوقود المستورة ومنها النقل  والتكرير وأيضًا تكاليف سفن التغويز التي استأجرتها مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود.

وأشار المهندس معتز عاطف إلى أن  الدعم اليومي الذي تتحمله الدولة لمنتجات البنزين والسولار والبوتاجاز نحو 366 مليون جنيه بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًّا.

اسعار الوقود الجديدة 

 

اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى...  
بنزين 95..  19 جنيهًا لتر. 
بنزين 92..  17.25 جنيه لتر. 
بنزين 80.  15.75 جنيه لتر. 
السولار.... 15.5 جنيه لتر.
والكيروسين....15.5 جنيه لتر.
والمازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.
وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه.  
وأسطوانة البوتاجاز التجاري 400 جنيه.
وطن الغاز الصب 16000 جنيه.
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية. 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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