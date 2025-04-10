وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة إمارات مصر عن العام المالي 2024

عقدت اليوم الجمعية العامة لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢٤.



وخلال الجميعة، أكد المهندس كريم بدوي على متانة العلاقات بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة على كافة المستويات السياسية والشعبية، لافتًا إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين البلدين في مجالات البترول والطاقة، وأن هناك شراكة ناجحة مع شركة إمارات مصر ونتطلع إلى زيادة التعاون والتوسع فى أنشطة الشركة داخل السوق المصري، لافتًا إلى استعداد الوزارة وهيئة البترول لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق ذلك خلال الفترة القادمة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.



وجدد المهندس كريم بدوي على تأكيده على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة في منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بالمحطات التابعة لها على جهودهم وحرصهم على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وأعلى جودة باعتبارهم يمثلون صورة القطاع أمام الجمهور.

التزام الشركة بمعايير السلامة وتطوير مستوى المنتجات

واستعرض المهندس محمد ماجد بخيت رئيس الشركة أنشطة إمارات مصر فى إنشاء وتشغيل محطات خدمة وتموين السيارات وملحقاتها من مراكز خدمة السيارات والمنافذ البيعية للأنشطة المتنوعة، لافتًا إلى التزام الشركة بتطوير وتحسين مستوى المنتجات والخدمات التي تقدمها مع أداء أنشطتها بشكل حرفي متوافق مع المعايير العالمية والتشريعات المصرية السائدة تحقيقًا لهدف عدم الإضرار بالأفراد والمهمات لتحقيق التنمية المستدامة للسلامة والصحة المهنية من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وبرامج تدريب للعاملين فى محطاتها القائمة ومشروعاتها قيد التنفيذ، حيث تعتبر الشركة أن السلامة والصحة المهنية والبيئة هى قيم أساسية فى جميع أنشطتها حيث يتم تقييم الأداء ومتابعته دوريًا.



وأوضح محمد جمعة مدير عام الشركة أن الشركة حققت العديد من أهدافها فى هذه المجالات وتوفير بيئة عمل آمنة بمحطات الشركة البالغة ١٧ محطة منتشرة فى عدد من محافظات مصر، لافتًا إلى أن هناك خطة لتوسع الشركة فى إنشاء ١٠ محطات جديدة فى عدد من المحافظات ستدخل على الخدمة تباعًا خلال الفترة المقبلة، كما استعرض مشروع الشركة "إمصرجيت" لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولى.



وانطلاقًا من مسئولية الشركة وإيمانها بالمشاركة المجتمعية وفى إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصرى لدعم قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز التنمية المستدامة للأنشطة، أوضح أن الشركة قامت بالتبرع لصالح المجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول وكذلك للهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة تحمل اسم "إمارات مصر " وتضم كافة المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية بعدد ٥٦ فصلًا دراسيًا.



وحضر الجمعية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس ناصر شومان رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة والمشرف على التجارة الخارجية بهيئة البترول، وأعضاء مجلس إدارة شركة إمارات مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.