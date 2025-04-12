المبعوث الأممي إلى ‎سوريا يطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على ‎دمشق

طالب المبعوث الأممي إلى ‎سوريا اليوم السبت، بإلغاء العقوبات المفروضة على ‎دمشق، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

المجموعة العربية بمجلس الأمن تطالب برفع العقوبات عن سوريا

قالت المجموعة العربية في مجلس الأمن، الخميس، إن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تتحدى القانون الدولي وتزيد معاناة الشعب السوري.

ودعت المجموعة العربية في مجلس الأمن، إلى العمل على رفع العقوبات عن سوريا والمضي قدما في العملية السياسية، معربة عن إدانتها استمرار احتلال إسرائيل لخمس مناطق في جنوب لبنان وتطالب بانسحابها.

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