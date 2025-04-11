ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها الائتماني عند "B-/B"

ستاندرد آند بورز، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها الائتماني عند "B-/B".

وأضافت الوكالة حسب “cnbc” أن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي وتقلبات ظروف التمويل.

وأضافت أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تم اتخاذها مؤخرًا، تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، ونظرًا للعجز المالي والخارجي المزدوج لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، وارتفاع تكلفة ديونها، دفعت الصدمة العالمية الجديدة الوكالة إلى تعديل نظرتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر.

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