السبت 12 أبريل 2025
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رياضة

تصريح مثير من حازم إمام على انتقال زيزو إلى الأهلي

حازم إمام، فيتو
حازم إمام، فيتو

زيزو، أكد حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي أن زيزو كان يخبرنا بحبه للنادي ورغبته القوية في الاستمرار مع الفريق الأبيض.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "ممدوح عباس يبذل مجهودًا كبيرًا في الزمالك، وراتب زيزو يتكفل به ومعه 3 – 4 لاعبين آخرين".

وعن حديثه مع زيزو.. قال: “أنت بتكلمني وبتقول لي حاجة، هل مفترض إني أكذبك؟”.

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أحب الحفاظ على الأسرار

وأكمل: "أنا لا أحب الحديث عن أي شيء من ذلك، أنا أحب الحفاظ على الأسرار، ولكن كان هناك طمأنة دائمًا بحب نادي الزمالك، والبقاء في النادي، وبشكل دائم حتى بعد المشكلة".

وأتم: “زيزو خلاص في الأهلي.. وتواصل أنه يريد البقاء في الزمالك بعد حدوث المشكلة، ولكن الأمر انتهى، وأي حديث آخر بعد ذلك ”هري" لن يفيد".

 

زيزو كان موافق على الأمور المالية

وذكر: "أخبرت والد زيزو أنك لا تعامل الزمالك وفقًا لمن يديره ويجب معاملته ككيان، والزمالك ليس ملك من يديرونه الآن".

وأكمل: "زيزو دائمًا ما يذكر المشاكل مع مجلس الإدارة، وزيزو كان موافق على الأمور المالية منذ أن مسكنا المفاوضات منذ 3 أسابيع".

واختتم: "زيزو قال لي عايز أكمل علشان ناقصني 40 هدف وأصبح الهداف التاريخي للنادي".

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