حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

أكد حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن مدافع الفريق حسام عبد المجيد يتبقى في عقده الحالي موسمان ونصف، مشيرًا إلى أن النادي يرغب في تجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لضمان استمراره ضمن صفوف الفريق.

وأوضح إمام في تصريحات اذاعية أن اللاعب حتى الآن لم يبدِ موافقته على تجديد العقد، رغم محاولات الإدارة لفتح باب المفاوضات معه، مشددًا على أهمية بقائه نظرًا لإمكانياته الكبيرة ودوره الأساسي في دفاع الفريق.

وأضاف أن النادي سيواصل محاولاته لإقناع اللاعب بالتجديد، خاصة في ظل حاجة الفريق للاستقرار الفني والاعتماد على العناصر الشابة المميزة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط تعمل على وضع رؤية مستقبلية تهدف للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، مؤكدًا أن حسام عبد المجيد يعد من اللاعبين الذين يعول عليهم النادي كثيرًا في المرحلة القادمة.

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