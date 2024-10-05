السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من مكتب زيلينسكي على خطة الغرب بشأن تقسيم أوكرانيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم السبت،  تقريرا عن مناقشة الدول الغربية صيغة عضوية "الناتو مقابل الأراضي"، في إشارة إلى تقسيم أوكرانيا على نموذج جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

 

أول رد من مكتب زيلينسكي على خطة الغرب حول تقسيم أوكرانيا


 ووصف مكتب زيلينسكي  مناقشات الغرب حول تنازل أوكرانيا عن الأراضي المفقودة بأنها  هراء قائلا: "هذا هراء لا يوجد مثل هذا الحديث على الإطلاق".

وفي سياق متصل ذكر مصدر في كييف للصحفيين الأوكرانيين، نقلا عن موقع "Strana" أنه "لم يقدم أحد في الغرب رسميا وبشكل واضح لأوكرانيا ضمانات أمنية من شأنها أن تمنع بالتأكيد توسع الحرب أو تكرارها".

 

الدول الغربية تناقش تقسيم أوكرانيا

وتناولت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الدول الغربية تناقش منذ 18 شهرا تقسيم أوكرانيا وفقا لنموذج ألمانيا الغربية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية.


كما ألمح الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج لكييف بضرورة إعادة النظر والإقرار بالأراضي المفقودة.

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