ما حكم صيام يوم السبت في الفريضة وفي غير الفريضة؟ وما معني كلمة السبت؟ وكم مرة وردت كلمة السبت في القرآن الكريم؟ وما حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة؟ وبدء صوم الست من شوال به.. كل هذه التفاصيل ستجدونها في هذا التحقيق فإلى التفاصيل.

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

سبب تسمية يوم السبت هذا الاسم

سمي يوم السبت بهذا الاسم لأنه جاء من سبت يسبت سبتا أي السكون بعد الحركة فقد كان تمام الخلق يوم الجمعة وفى اليوم السابع الذى هو يوم السبت كان كل شيء قد استقر وثبت وتم الانتهاء من خلق الكون فجاء السكون وهو السبت.

1- السبت بالعربية هو البرهة من الدهر، ويعني الراحة، وقيل: إن السبت هو معرب شبات العبرية، وتعني الراحة والسكون، وكان يسمى في الجاهلية شبار

.2- الباء والتاء في لفظ «السبت» تفيد معنى القطع وسبت ويسبت سبتًا إذا انقطع عمله ونلاحظ أن خلق السماوات والأرض تم في ستة أيام مصداقًا لقوله -تعالى-: (هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) وكان تمام الخلق يوم الجمعه وفي اليوم السابع وهو يوم السبت كان كل شيء قد استقر وفرغ من خلق الكون ولذلك له سبات أي أن هذا اليوم يسمى سباتًا لأن فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق.

3- يعتبر يوم السبت من الأيام المقدسة عند اليهود، وترجع أسباب تقديسه عندهم الى عوامل عدة، منها أن الوصية الرابعة من الوصايا العشر دعت إلى تقديس يوم السبت واتخاذه يومًا للراحة والعبادة وعدم ممارسة أي عمل فيه.

مواضع ذكر يوم السبت فى القرآن الكريم

1- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥ البقرة﴾

2- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧ النساء﴾

3- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤ النساء﴾

4- وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣ الأعراف﴾

5- إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤ النحل﴾

من هم أصحاب السبت وما قصَّتهم

ذكر المفسرون أن هذه القصة كانت في زمن داود ـ عليه السلام ـ وأن القرية قيل: هي “أيلة”، أو هي “مدين” بين أيلة والطور، وقيل “طبرية”، وقيل: هي من سواحل الشام. وأنَّ إبليس أوْحى إليهم فقال: إنما نُهيتُم عن أخْذِها يوم السبت، فاتَّخَذوا الحياض، فكانوا يَسْوقُون الحِيتَان إليها يوم الجمعة فتَبْقى فيها فلا يُمكنها الخروج منها لقلَّة الماء، فيأخذونها يوم الأحد. وبهذه الحيلة كَثُر صيد الحيتان، ورأى الناس أنَّ مَن صنع هذا لا يُبتلى، فعمرت الأسواق بها، وأعلن الفسقة بصيدها، فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهي واعتزلت.

وقيل: إن بَنِي إسرائيل افترقت ثلاث فرق، فرقة عصت وصادت، وكانوا نحوًا من سبعين ألفًا، وفِرقة نهت واعتزلت، وكانوا اثني عشر ألفًا، وفرقة اعتزلت ولم تَنْهَ ولم تَعْصِ، وأن هذه الفرقة قالت للناهية كما قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُم أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (سورة الأعراف:164)،

وقد قال تعالى في حق اليهود: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (سورة البقرة:65) حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت عقابًا وامتحانًا لهم، فكثُر السمك يوم السبت فلم يُطِيقوا الصبر على الامتحان، فتَحايَلُوا وحبسوه إلى أن ينتهي اليوم فيصطادوه بعد ذلك

قال تعالى: (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (سورة الأعراف:163)، فمسخ الله المُعتدين قِردة وخنازير، أي جعل أخلاقهم كأخلاقها، وقيل: بل مسخَهم الله شكلًا وموضوعًا، فكانوا قِردة وخنازير. ثم قيل: إن الله أهلكهم بعد ذلك حتى لا يتناسلوا.

حكم صيام يوم السبت في الفريضة

اتفق العلماء على جواز صوم السبت في الفرض لخروجه من صور الحالات المختلف فيها، وهو يشمل جميع أصنافه من صوم رمضان والنذر والكفارات بأنواعها؛ عملا بأن الأصل في صيام أي يوم من الأسبوع جوازه إلا ما ورد النهي فيه، وقد دل على تأكيد جوازه الاستثناء من النهي عن صيام يوم السبت الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم»

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة



اختلف العلماء في حكم صيام يوم السبت فيما عدا صورة الفرض على ثلاثة مذاهب:

ذهب الجمهور، والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم بالقول بجواز صوم السبت مقترنا، وكراهة صومه منفردا ما لم يكن وافق يوما اعتاد صيامه.

وقال الإمام مالك وما يفهم من مذهب أحمد، وبه قال الزهري والأوزاعي وغيرهم. بجواز صوم السبت مطلقا من غير كراهة.

وقال البعض بمنع صوم السبت مطلقا، منفردا كان صومه أو مقترنا، وهو ما رجحه الألباني رحمه الله بقوله: «فقد ظهر لي أن الأقرب أنه لا يشرع صيامه مطلقا إلا في الفرض، مشيا مع ظاهر الحديث».

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

حكم بدء صوم الست من شوال بيوم السبت

الصحيح أن صوم يوم السبت وحده مكروه لا محرم. أما بدء صوم الست من شوال بيوم السبت فلا بأس به، لأن النهي وارد عن إفراده بالصوم وحده من غير صيام يوم قبله أو بعده، وحديث النهي عن صومه رواه أبو داود في سننه، وأحمد في المسند، وصيام يوم السبت والأحد ضمن صيام الست من شوال لا بأس به، ما دام الإنسان لم يفرد السبت بالصوم وحده،

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