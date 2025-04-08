.

صيام الأيام البيض والست من شوال من الأمور التي رغب فيها الرسول الكريم، ووردت في ذلك العديد من الأحاديث التي ترغب في صيام الأيام البيض والست من شوال لما لهذا الصيام من فضائل وما يتبعه من حسنات، ولكن ما حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال.. هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا التحقيق، فإلي التفاصيل.

فضائل الست من شوال

ثبت في فضائل الست من شوال العديد من الأحاديث؛ منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر). وفي رواية لابن ماجه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (الأنعام:160).



حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال





هل صيام الأيام الست له وقت محدد





من المعروف أن صيام الأيام الستة ليس له وقت محدد من شوال، بل يصومها المسلم في أي جزء من أجزاء الشهر، في أوله، أو في أثنائه أو في آخره، وله كذلك أن يصومها متتابعة أو متفرقة، ولكن الأفضل أن يبادِر إلى صيامها عقب عيد الفطر مباشرة، وأن تكون متتابعة -كما نص على ذلك أهل العلم- لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم أتبعه)، كما أنه من المسابقة إلى الخيرات، والمسارعة في الطاعات، فإن أخرها أو فرَّقها على الشهر حصلت الفضيلة أيضًا.

فضل صيام الأيام البيض

يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. رواه البخاري ومسلم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئًا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي والنسائي. والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني في " إرواء الغليل ".

الحكمة من صيام الأيام البيض

من الفوائد والحكم في صيام ثلاثة أيام من كل شهر:



1-أنها تذهب أدران القلب، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر" (أي غله وحقده).

2-أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، حيث أن الحسنة بعشر أمثالها.

3-أن الصوم يكسر الشهوة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"

3- ذكر بعض الأطباء أن الجسم تصيبه في هذه الأيام رطوبة فيحتاج إلى إخراج الفضلات، والصوم يخرج تلك الفضلات أو بعضها.



فوائد صيام الأيام البيض



ذكر أهل العلم عدة فوائد ومعانٍ لصيام الأيام الستة:



أن العبد يستكمل بصيامها أجر صيام الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان يعدل عشرة أشهر، وهذه الأيام الستة تعدل شهرين، وقد ثبت ذلك في حديث ثوبان المتقدم عند ابن ماجه وثبت أيضًا في حديث ذكره أبو الشيخ في "الثواب" وصححه الألباني في "صحيح الجامع": (جعل الله الحسنة بعشر أمثالها الشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة).



صيام النفل قبل وبعد الفريضة يكمل به ما يحصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تجبر وتكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة.



معاودة الصيام بعد رمضان من علامات القبول، فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة، ثم أتبعها بحسنة بعدها، كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى.



معاودة الصيام بعد الفطر فيه شكر لله جل وعلا على نعمته بإتمام صيام رمضان ومغفرة الذنوب والعتق من النار.



المداومة على فعل الخيرات، وعدم انقطاع الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في رمضان بانقضاء الشهر.

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

من المعروف أنه يجوز جمع صلاة السنة لأكثر من صلاة كتحية دخول المسجد مع ركعتي ما بعد الوضوء وسنة الفجر مثلًا وكذلك الأمر بالنسبة لصيام التطوع فإنه يجوز أيضا صيام ست من شوال ثلاثة منها هي الأيام البيض وثلاثة أيام بنفس الوقت مكملة لها، وبذلك يحصل المرء بإذن الله تعالى على ثواب صيام الست من شوال والأيام البيض إذا صمت ستة من شوال وصادفت ثلاثة من أيامها البيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.