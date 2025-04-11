محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32 المقرر انطلاقها غدا السبت.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 20 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 16 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 14 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

ليام ديلاب إبسويتش تاون 12 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني بقائمة أعلى اللاعبين أجرا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث يحصل على راتب 400 ألف جنيه إسترليني.

بينما يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة أعلى اللاعبين أجرا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث يحصل على راتب 525 ألف جنيه إسترليني.

قائمة اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي



إيرلينج هالاند 525 ألف جنيه إسترليني

محمد صلاح 400 ألف جنيه إسترليني

كيفين دي بروين 400 ألف جنيه إسترليني

كاسيميرو 350 ألف جنيه إسترليني

رحيم ستيرلينج 325 ألف جنيه إسترليني

ماركوس راشفورد 300 ألف جنيه إسترليني

برناردو سيلفا 300 ألف جنيه إسترليني

جاك جريليش 300 ألف جنيه إسترليني

برونو فرنانديز 300 ألف جنيه إسترليني

كاي هافرتز 280 ألف جنيه إسترليني

وعلى صعيد آخر يحتاج الريدز إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 7 للوصول إلى النقطة 85 وهي النقطة التي يستحيل أن يصل لها آرسنال، وتضمن رسميًا فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا تزال هناك فرصة للجانرز بتحقيق اللقب، لكن بسيناريو معقد للغاية وهو الفوز في جميع مبارياته المقبلة مع تعثر ليفربول بالخسارة في 4 مباريات.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل الجولة 32 من من عمر المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه آرسنال، بينما تتبقى 7 مباريات لكل منهما.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32

1- ليفربول 73 نقطة نقطة

2- آرسنال 62 نقطة

3- نوتينغهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 53 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

6- مانشستر سيتي 52 نقطة

7- أستون فيلا 51 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- كريستال بالاس 43 نقطة

12- برينتفورد 42 نقطة

13- مانشستر يونايتد 38 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

15- إيفرتون 35 نقطة

16- وست هام يونايتد 35 نقطة

17- وولفرهامبتون 32 نقطة

18- إبسويتش تاون 20 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مباريات وتختتم الجولة يوم الاثنين المقبل بمواجهة واحدة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي

السبت 12 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - 1:30 ظهرًا

ساوثهامبتون ضد أستون فيلا - 4 مساءً

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون - 4 مساءً

برايتون ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

آرسنال ضد برينتفورد - 6:30 مساءً

الأحد 13 أبريل 2025



تشيلسي ضد إبسويتش تاون - 3 مساءً

ليفربول ضد وست هام يونايتد - 3 مساءً

وولفرهامبتون ضد توتنهام - 3 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 5:30 مساءً

الإثنين 14 أبريل 2025



بورنموث ضد فولهام - 9 مساءً

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