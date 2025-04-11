قصة استشهاد 3 أمناء شرطة بـ قسم شرطة النجيلة مطروح.. الداخلية ترد بمقتل اثنين من مرتكبي الحادث وتلاحق باقي الجناة.. وحقيقة احتجاز سيدات على خلفية الواقعة

شهدت مدينة النجيلة بمحافظة مطروح حادثًا مأساويًا، حيث استشهد ثلاثة من أمناء الشرطة وأصيب اثنان آخران أثناء تنفيذ حملة أمنية لضبط أحد المطلوبين أمنيًا، في عملية أمنية.

قصة استشهاد 3 أمناء شرطة بـ قسم شرطة النجيلة مطروح.. الداخلية ترد بمقتل اثنين من مرتكبى الحادث

حملة أمنية لضبط متهم هارب فى حادث أفراد قسم شرطة النجيلة

بداية القصة باستشهاد أفراد قسم شرطة النجيلة، في مساء الثلاثاء، توجهت قوة أمنية من قسم شرطة النجيلة لتنفيذ مأمورية لضبط متهم هارب من أحكام قضائية بالسجن لمدة 35 عامًا، وأثناء محاولة القبض عليه داخل منزله الواقع على الطريق الدائري بمدينة النجيلة، قام المتهم بإطلاق النار على القوة الأمنية باستخدام سلاح آلي، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

حصيلة ضحايا حادث مواجهة مع أحد العناصر الإجرامية

وأسفرت المواجهة عن استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة، وهم: أمين شرطة عمر المصري، أمين شرطة محمد حسن سلامة، وأمين شرطة كريم محمد خليفة.

كما أصيب أمين شرطة إبراهيم الشاعر وأمين شرطة محمد الرويني وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت فريق التحقيق العمل في الحادث وتكثيف الجهود لضبط المتهمين وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتى كلفت بسرعة ضبط الجناة وطلب تحريات الشرطة حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن بعد الانتهاء.

تشييع جثامين الشهداء قسم شرطة

وبدورها وزارة الداخلية، بعد الحادث بساعات قليلة فى الساعات الأولى ليوم الأربعاء، وأقيمت جنازات عسكرية مهيبة لشهداء قسم شرطة النجيلة في مسقط رأس كل منهم. حضر الجنازات عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدان هؤلاء الأبطال.

وفي مسقط رأس الشهيد عمر المصري بمحافظة البحيرة، كان المشهد مؤثرًا، حيث شارك أهالي القرية وأصدقاؤه في وداعه وسط حالة من الحزن والشرف.

كما أقيمت جنازة عسكرية للشهيد كريم أحمد خليفة، الذي تم تشييع جثمانه بحضور اللواء حاتم الحداد، مدير أمن مطروح، والعديد من القيادات الأمنية.

سرادق عزاء لضحايا شهداء الشرطة بمطروح

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي القصص البطولية للشهداء، معتبرين أنهم ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أمن الوطن والمواطنين، وأثار الحادث حالة من الحزن والأسى ونعَى المواطنون الشهداء وأشادوا بتضحياتهم، داعين لهم بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر والسلوان وتحولت صفحات الفيس بوك سرادق عزاء.

تحقيقات مكثفة لتعقب المتهمين فى حادث أفراد قسم شرطة النجيلة

تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها لتعقب مرتكب الحادث، حيث فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث وبدأت في تمشيط المنطقة بحثًا عن الجناة.

مداهمة أمنية ومقتل عنصرين إجراميين من منفذى حادث شهداء الشرطة

في وقت لاحق، اليوم الجمعة، أعلنت الأجهزة الأمنية في مطروح عن مداهمة تحديد مكان أحد العناصر الإجرامية المرتبطة بالحادث، حيث أسفرت المداهمة عن مقتل عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن.

حقيقة احتجاز سيدات على خلفية الحادث قسم النجيلة

وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في وقت سابق حقيقة ما تم ترويجه عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح باحتجاز سيدات على خلفية الحادث.

وأكد المصدر الأمني أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث نفى ما تم تداوله حول احتجاز أي سيدات على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة. وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي هذه الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام.

بيان نقيب محامى مطروح عن حادث قسم شرطة النجيلة

جاء ذلك بعد بيان منسوب الى نقيب محامي مطروح عادل العبد يطالب في قوات الأمن بالإفراج عمن قال إنهم ضُبطوا دون وجه حق كوسيلة للضغط على مرتكب جريمة استشهاد 3 من أفراد الشرطة بمدينة النجيلة.

الداخلية ترد بمقتل اثنين من مرتكبى الحادث

ما زالت الأجهزة الأمنية تعمل على ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الحادث الغاشم وملاحقة باقى المتورطين فى حادث استشهاد أفراد قسم شرطة النجيلة بمطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.