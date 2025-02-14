الجمعة 14 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل انفصال كانييه ويست وزوجته بيانكا

كانييه ويست وزوجته،
كانييه ويست وزوجته، فيتو

 ذكر موقع TMZ، في تقرير جديد له، تفاصيل انفصال المغني كانييه ويست، عن زوجته مصممة الأحذية بيانكا.

وأوضح موقع TMZ، أن كانييه ويست، وزوجته بيانكا يتجهان نحو الطلاق، إن كلا الجانبين تواصلا مع محامي الطلاق الخاص بهما لإنهاء الإجراءات.

ويأتي انفصال الثنائي المثير للجدل، في أعقاب ظهور كانييه وبيانكا في حفل توزيع جوائز جرامي، وخطاب كانييه المعادي للسامية والكاره للنساء على موقع وسائل التواصل الاجتماعي “أكس”، حيث أعلن نفسه نازيًا وأشاد بأدولف هتلر.

 

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

 فاجأ مغني الراب، كانييه ويست، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، “أكس”، بتعطيله لحسابه الرسمي، بعد أيام من هجومه المتواصل على اليهود، وعدد من نجوم أمريكا.

كانييه ويست: أحب هتلر ولا أثق في اليهود

 وكتب المغني عددا من التغريدات التي وصفت بالغريبة والمجنونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتب كانييه ويست، عدة تغريدات متتالية عير موقع اكس، قال فيها:-

-أنا نازي
‏- أحب هتلر
‏- اليهود سيسرقون أموالكم دائمًا
‏- لا أثق في اليهود
‏- لا أريد التعامل مع اليهود
‏- لا تتعاملوا مع اليهود في التجارة
‏- لن أقول شيئ ضد الصين
‏- عندما خذلتني أمريكا حضنتني الصين

 

 

 

فيها حذف كانييه عدد من التغريدات التي كتبها، بعد وقت قصير من كتابتها.

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