مميزات تمويل البنك الزراعي للفلاحين

يقدم البنك الزراعي عدة تمويلات للفلاحين بهدف مساعدتهم في الزراعة.

وتشمل قائمة مزايا التمويلات التي يقدمها البنك الزراعي ما يلي:

تغطية تكاليف الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعتها.

يتم تمويل المحاصيل المحملة على زراعات أساسية وكذلك البساتين غير المثمرة بواقع 25 % من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل.

تسهيلات في السداد

فترة سماح في بداية التمويل

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الحيازة الزراعية

بطاقة الخدمات الزراعية

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل

بطاقة الرقم القومي للعميل (سارية)

قروض تمويل الإنتاج النباتي قصير الأجل:

تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية (بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة – النباتات الطبية والعطرية – نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف -...إلخ) تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية (بنجر السكر – خدمة بساتين الفاكهة – النباتات الطبية والعطرية – نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف -...إلخ).

قروض تمويل الإنتاج النباتي متوسطة وطويلة الأجل:

تستهدف تمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن أهمها (قروض قصب السكر/ إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير البساتين ومشاتل الفاكهة / نباتات الزينة / النباتات الطبية والعطرية / إنشاء معامل تربية الأنسجة لإنتاج الشتلات، وأي أنشطة زراعية مشابهة).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.