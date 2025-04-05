نائب محافظ الأقصر يشهد تسليم 15 ماكينة فرم مخلفات قصب السكر

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، حفل مشروع بعنوان "مشروعنا لتدوير مخلفات قصب السكر"، والممول من منظمة بيبول باور انكلوجن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية بالقاهرة، حيث تم تسليم 15 ماكينة فرم وتقطيع مخلفات سفير قصب السكر للمزارعين المستفيدين من المشروع بقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.

وحضر الاحتفالية كلا من علي عثمان نائب رئيس مركز أرمنت، وهدى محمد إبراهيم رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي، ومسئولي مديريات التضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والزراعة، والعمل، والبيئة، وأحمد الفرشوطي عضو مجلس النواب سابقا، وعدد من القيادات الشعبية بمركز أرمنت.

توفير 100 فرصة عمل للشباب والسيدات في الأقصر

وأعرب نائب محافظ الأقصر، عن أهمية الدعم المستمر والدائم للفلاح المصري وخصوصا مزارعي قصب السكر، مؤكدا حرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لمزارعي قصب السكر، من خلال مواجهة التحديات التي تواجه زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وكان مشروع تدوير مخلفات قصب السكر قد بدأ في شهر ديسمبر 2024 باختيار الفئة المستهدفة من مزارعي قصب السكر بقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز أرمنت، ويهدف المشروع إلي توفير 100 فرصة عمل للشباب والسيدات من خلال تسليم 15 ماكينة فرم مخلفات قصب السكر، وتستوعب الماكينة الواحدة 7 أفراد للعمل عليها والاستفادة من منتجاتها، وتبلغ تكلفة الماكينة الواحدة 70 ألف جنيه مصري، وتبلغ الطاقة الانتاجية للماكينة من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ كجم في الساعة.

وتقوم جمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي بتسلم المخرج من عملية الفرم لتقوم بالتسويق له لصالح المزارعين، حيث يتم عمل معارض تسويقية لعرض منتجات المزارعين بالمحافظة.

وتبلغ تكلفة فرصة العمل لكل مستفيد حوالي 21 ألف جنيه، وتتمثل في التدريبات التأهيلية التي يحصل عليها المستفيد والكثير من المزايا، كما يقدم المشروع نشاط التسويق الالكتروني للمنتج من خلال توفير منصة الكترونية يتم من خلالها عمليات البيع والشراء.

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