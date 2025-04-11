الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

على خلفية تحريك أسعار المواد البترولية

محافظ دمياط يتابع الحملات على محطات الوقود ومواقف الأجرة لضبط التسعيرة الجديدة

حملات ومرور علي محطات
حملات ومرور علي محطات الوقود بدمياط، فيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الجهود الميدانية التي تنفذها إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك للمرور على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة الصادرة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية.

 

حملات للمرور على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
حملات للمرور على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

 

ملصقات بالتعريفة وخط السير لمنع الاستغلال

وجّه المحافظ بالتشديد على وضع ملصقات واضحة على سيارات الأجرة تتضمن التعريفة الجديدة وخط السير مع التصدي الحازم لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض أسعار غير قانونية.

غرفة عمليات لمتابعة مستمرة واستقبال الشكاوى

أكد الشهابي استمرار متابعة الموقف على مدار أربع وعشرين ساعة من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم 114 أو 2264121 أو عبر تطبيق واتساب على الأرقام 01556681111 و01556682222 بالإضافة إلى الخط الساخن لإدارة مرور دمياط 135

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