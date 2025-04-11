السبت 12 أبريل 2025
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عقارات

تنفيذ 14 ألف شقة بمبادرة الإسكان الأخضر بمدينة أكتوبر الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

عقد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بمشروع “الإسكان الأخضر” بالمدينة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة، والاستشاريين، والإدارات التنفيذية بالجهاز.

ويجري حاليًّا تنفيذ 599 عمارة تضم 14,376 وحدة سكنية ضمن المبادرة، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان المستدام، وتحقيق أهداف التنمية البيئية والعمرانية.

وخُصص الاجتماع لاستعراض نسب التنفيذ بمواقع المشروع المختلفة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، مع وضع آليات عملية لتجاوزها، بما يضمن الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية الخاصة بمبادرة الإسكان الأخضر، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة التنسيق المستمر بين الشركات المنفذة والاستشاريين، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة الخديوية، واستعراض عددٍ من المقترحات للمخططات الخاصة بعدد من ممرات المشاة بمنطقة وسط البلد، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المقاولون العرب واستشاري المشروع.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع، بالتأكيد على أن هناك رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية، في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز وصبغة معمارية وفنية مبهرة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل للحفاظ على التراث العمرانى لهذه المنشآت، ووضعها على خريطة المزارات السياحية لتعظيم الاستفادة منها، وذلك فى إطار خطة الدولة لإبراز معالم القاهرة التاريخية وإعادتها لمكانتها التاريخية.

وتناول الاجتماع العناصر المقترحة للأعمال الخاصة بالممرات بوسط البلد، وتجهيزها للمشاة وعناصر تنسيق الموقع، والتي تشمل أعمدة الإنارة والزراعات والأرضيات وغيرها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بمشروع تطوير وإعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية، ضمن أعمال القاهرة الخديوية، بهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، بما في ذلك الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، وتجديد كُلٍ من برجولة قمة التاج والنافورة التراثية ونادي سوق السلاح، بجانب موقف تطوير وإحياء مبنى جراج الأوبرا، في إطار من الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة وسط البلد.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني بضغط الجداول الزمنية ووضع برنامج تنفيذي لكافة الأعمال المتبقية، مشددًا على المتابعة الدورية لكافة هذه المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية، للانتهاء منها في أقرب وقت.

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أكتوبر الجديدة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة القاهرة الخديوية المجتمعات العمرانية

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