منال عوض: صوتك مسموع تلقت 684 شكوى وحل 80 % من الشكاوى

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" عن شهر مارس 2025 لحل شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والتى تلقتها المبادرة عبر المنصات المتاحة للتواصل والتى تشمل خدمات الواتس آب على رقم 01200353111 وصفحة الفيس بوك والبريد الإلكتروني والخط الساخن على رقـــــم 15330.

مبادرة صوتك مسموع

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها فى أكتوبر عام 2018 وحتى نهاية مارس الماضى حوالى 866 ألف رسالة عبر منصتها المختلفة والتى تضمنت عــدد 135905 شكوى تم حل عدد 134319 شكوى بنسبة 98.8% وجارى حل 1586 شكوى بالتنسيق والتعاون مع المحافظات المختلفة.

وأوضحت د. منال عوض أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة خلال شهر مارس 2025 بلغت حوالى 6021 رسالة عبر خدمة الواتساب والصفحة الرسمية للمبادرة والبريد الإلكتروني واتصالات الخط الساخن، تضمنت هذه الرسائل 684 شكوى حيث تم الرد على 543 شكوى بنسبة 80 % وجارى حل 141 شكوى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

شكاوى الإشغالات لوزارة التنمية المحلية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن شكاوى الإشغالات جاءت فى مقدمة الشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال مارس الماضى ثم مخالفات البناء 174 شكوى والقمامة وبلغ عددها 155 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 141 شكوى والفساد 7 شكاوى بالإضافة إلى 17 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة.

وأكدت د.منال عوض، على الحرص الذي توليه الوزارة للاستماع لشكاوي ومشكلات المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية والعمل على سرعة حلها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية، لافتة إلى أهمية قيام القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالتواصل المستمر مع المواطنين فى لقاءات أسبوعية أو خلال ترددهم اليومي على المراكز التكنولوجية لمتابعة خدماتهم والوقوف على شكواهم وحلها.

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