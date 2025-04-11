خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

في مشهد صادم وغير مسبوق، تحوّلت مناسبة رسمية لافتتاح مسجد في قرية الكوامل بمحافظة سوهاج إلى ساحة مشادة كلامية حادة كادت أن تتحول لاشتباك بالأيدي بين نائب المحافظ والسكرتير العام، وسط ذهول الحاضرين، وفي حضور المحافظ اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج نفسه.



الفيديو الذي وثّق الواقعة انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل، وانهالت التعليقات الغاضبة والمستنكرة لهذا المشهد الذي وصفه البعض بـ"الإهانة لمكانة الدولة ورجالها التنفيذيين".



وفي تطور سريع، تقدم اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن تفاصيل الواقعة، مطالبًا باتخاذ إجراء عاجل بحق السكرتير العام واستبعاده من الديوان العام بسبب ما بدر منه ضد نائب محافظ سوهاج.

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