بفضل لوحة السيارة، سائق تاكسي يحصل على 100 ألف جنيه من محمد رمضان (فيديو)

أهدى الفنان محمد رمضان، خلال الحلقة الأخيرة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، جائزة الـ 100 ألف جنيه لسائق تاكسي من الإسكندرية.

محمد رمضان يتوجه للإسكندرية لتسليم جائزة الـ100 ألف جنيه

وتوجه الفنان محمد رمضان، الي كورنيش الإسكندرية للعثور، على صاحب النصيب للفوز بجائزة الـ 100 ألف جنيه.

اسم مصر كلمة السر وراء جائزة سائق التاكسي

واختار الفنان محمد رمضان، صاحب التاكسي بعدما وجد اللوحة المعدنية للسيارة عليها حرف من أحرف اسم "مصر".

وعانق صاحب التاكسي، الفنان محمد رمضان بحرارة، معبرًا عن سعادته الشديدة بحصوله على جائزة الـ 100 ألف جنيه، خاصة أنها بحاجة الي تجهيز ابنته التي ستتزوج في الصيف المقبل.



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