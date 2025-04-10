4 فائزين من تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. قائد منتخب مصر ثاني أعلى راتب بالدوري الإنجليزي.. ويرغب في استكمال مسلسل أرقامه القياسية

يتصدر ملف تجديد عقد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، المشهد داخل أروقة قلعة أنفيلد، خاصة مع اقتراب عقده من الانتهاء بشكل رسمي مع ناديه.

محمد صلاح يقترب من تجديد عقده حتى 2027 مع ليفربول

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، إلى أن محمد صلاح أصبح على وشك تجديد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027 مع التوصل إلى اتفاق حول راتبه السنوي الجديد لتأمين بقاء "الملك المصري" في قلعة أنفيلد.

وبهذه الأنباء، يتواجد 4 فائزين من تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول والاستمرار مع الريدز لمدة موسمين قادمين.

4 فائزين من تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

سيكون أكثر الفائزين بهذه الخطوة هو فريق ليفربول نفسه، خاصة أن صلاح من أكثر العناصر المؤثرة في تشكيل الريدز.

محمد صلاح نجم الموسم الحالي بلا شك مع ليفربول، خاصة أنه يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا، كما أنه سجل 32 هدفا في الموسم إجمالا بجانب تقديمه 22 تمريرة حاسمة خلال 45 مباراة.

فنادي ليفربول لن ينجح بتعويض رحيل صلاح بسهولة، وبالتالي فإن بقاء اللاعب المصري هي خطوة رابحة بكل معنى الكلمة خاصة مع عدم وجود بديل مناسب داخل الفريق للاعب المصري.

كما يبقى المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول أحد أبرز السعداء والرابحين من بقاء صلاح.

ونجح سلوت بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من محمد صلاح هذا الموسم بعد تألق لافت للاعب المصري معه في أول موسم يشهد تعاون بينهما.

وسبق أن امتدح سلوت لاعبه المصري في أكثر من مناسبة هذا الموسم وعبر أكثر من مرة عن رغبته في بقاء صلاح لسنوات مع ليفربول، وهو ما يؤكد أن تجديد صلاح سيسعد المدرب الهولندي.

ورغم أن صلاح يملك بالفعل اهتماما من أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها الهلال بمقابل مالي ضخم إلا أن بقاء اللاعب المصري سيجعله رابحا وسعيدا بكل معنى الكلمة.

قائد منتخب مصر يطمع في استكمال مسلسل أرقامه القياسية مع ليفربول وفي الدوري الإنجليزي بعدما أصبح خامس هدافي البريميرليج عبر التاريخ، وبالتالي فإن بقاءه مع الريدز يجعله بصدد الوصول إلى آفاق أبعد، وتحقيق بطولات أكبر في مسيرته الاحترافية.

كما سيكون بقاء صلاح في الدوري الإنجليزي خبرا سعيدا لكل عشاق البريميرليج، خاصة أنه أحد أبرز نجوم الشباك في المسابقة ورحيله خسارة تسويقية بكل معنى الكلمة للدوري بصفة عامة.

وانضم صلاح إلى الدوري الإنجليزي، في يناير 2014، بقميص تشيلسي، ولكنه رحل إلى فيورنتينا ثم روما الإيطاليين قبل عودته إلى البريميرليج بقميص ليفربول العام 2017.

محمد صلاح ثاني أعلى راتب في الدوري الإنجليزي

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن الراتب الذي سيتحصل عليه المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي في عقده الجديد مع الريدز.

وأشارت تقارير إلى أن محمد صلاح توصل إلى اتفاق لتمديد إقامته مع ليفربول لموسمين مقبلين حتى 2027 ليكمل 10 سنوات داخل قلعة أنفيلد.

ومن جانبها أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها أن صلاح سيرتفع راتبه في العقد الجديد مع ليفربول من 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إلى 400 ألف بزيادة 50 ألف.

وبناءً على العقد الجديد، فإن راتب محمد صلاح السنوي في ليفربول سيصل إلى 20.85 مليون جنيه إسترليني في السنة.

وبناءً على العقد الجديد لمحمد صلاح مع ليفربول، فإنه سيصبح ثاني أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتعادل محمد صلاح مع البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، والذي يتقاضى 400 ألف إسترليني في الأسبوع.

ولكن ينتظر أن يرحل دي بروين عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي بعد 10 سنوات كاملة له داخل ملعب الاتحاد.

وسيقف صلاح على بعد 125 ألف إسترليني من النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي والذي يتقاضى 525 ألف في الأسبوع بحسب موقع "كابولوجي" المهتم بأرقام رواتب اللاعبين.

وسيفض صلاح شراكته مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، والذي يحصل على راتب مماثل لصلاح في الوقت الحالي بـ350 ألف لكل لاعب.

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