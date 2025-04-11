محافظ أسوان يقرر زيادة تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية 10%

قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الجمعة الموافق ١١ إبريل الجارى تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد،فضلا عن مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز وزيادتها بنسبة 10 %، ذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

تكثيف حملات الرقابة

وشدد المحافظ على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم إستغلال الجشعيين من التجار لزيادة أسعار الوقود.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت، فضلًا عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة، وبالتوازى تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بالأقصر وقنا والبحر الأحمر لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السرفيس على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة 01278655167، و01091565955، حيث إن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة منعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية.

الجدير بالذكر أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز وذلك على النحو التالي: حيث أنه بالنسبة لبنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لتر، أما البنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر، بينما البنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر، فيما أن السولار من 13.5 إلى. 15.5 جنيه لتر، وكذا الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر، وأيضا المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه / طن، كما أن أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، وكذلك أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400، بينما طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

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