الجمعة 11 أبريل 2025
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الحماية المدنية تنقذ قطة تسلقت نخلة بالشرقية (فيديو وصور)

إنقاذ قطة في الشرقية
إنقاذ قطة في الشرقية بسلالم الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من إنقاذ قطة بمدينة العاشر من رمضان تسلقت نخلة بالمجاورة 36 والتقط أحد المواطنين مقطع فيديو للقطة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله الرواد على نطاق واسع.

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إنقاذ قطة بالمجاورة 36 بمدينة العاشر من رمضان

وتداول مواطنون مقطع فيديو يرصد وصول قوات الحماية المدنية وإنقاذ القطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما لاقت عملية الإنقاذ ووصول الحماية المدنية في وقت سريع استحسان المواطنين.

وقال أحد المواطنين، إنه تم الاتصال بقوات الحماية المدنية لإنقاذ القطة بسبب ارتفاع النخلة الذي حال دون قدرة أي من المواطنين على التدخل وإنقاذ القطة التى استمرت عالقة لمدة يومين تقريبا إضافة إلى عدم قدرتها على الهبوط من أعلى النخلة مرة أخرى.

 

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إنقاذ قطة في الشرقية بسلالم الحماية المدنية،فيتو

وتابع أن قوات الحماية المدنية وصلت خلال أقل من ساعتين وتم الاستعانة بسلم وجرى إنزال القطة وتم إنقاذها دون وقوع أي إصابات.  

حكاية اليوم العالمي للحماية المدنية، ومصر أقدم مرفق إطفاء على عالميا

ويحتفل العالم في شهر مارس من كل عام بالذكرى الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية والذي تحتفي به كافة أجهزة الإطفاء حول العالم تقديرًا لجهودهم في إنقاذ المواطنين ومكافحة الحرائق وإنقاذ المواطنين من أسفل الأنقاض.

وتزداد مهام رجال الحماية المدنية كل يوم أكثر من الآخر من مواجهة العبوات الناسفة إبان الإرهاب الغاشم مرورًا إلى مكافحة الحرائق حتى انهيار العقارات والبحث أسفل الأنقاض وصولًا إلى الزلازل التي أصبحت تعج بها العديد من بلدان العالم وسطر خلالها رجال الحماية المدنية دورها بارزًا في هذا الصدد.

إنقاذ قطة في الشرقية بسلالم الحماية المدنية،فيتو1
إنقاذ قطة في الشرقية بسلالم الحماية المدنية،فيتو1

المنظمة الدولية للحماية المدنية

واعتمدت الجمعية العامة التاسعة للمنظمة الدولية للحماية المدنية في 18  ديسمبر 1990م، بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة جنيف، قرار تحديد الأول من شهر  مارس من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية هذا اليوم يوافق تاريخ الذكرى السنوية لبدء سريان مفعول القانون الأساسي للمنظمة بوصفها منظمة دولية وذلك في الأول من شهر مارس 1972م. 

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