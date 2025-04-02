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محافظات

مزرعة وشقة سكنية، الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين منفصلين (صور)

حرائق محافظة الشرقية،فيتو
حرائق محافظة الشرقية،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من إخماد حريقين منفصلين دون حدوث إصابات بشرية،وذلك بدائرة مركز أبوكبير.

السيطرة على حريق حظيرة مواشي في الشرقية (صور)

حريق مزرعة.. والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليها

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق في مزرعة دواجن بنطاق مركز أبوكبير، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التي تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات كبيرة دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو
الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الخسائر، ومدى صلاحية المزرعة من عدمها وتكثيف تحريات المباحث.

الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو1
الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو1

الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد حريق شقة سكنية في ابوكبير

تلقت عمليات إطفاء الشرقية بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمركز أبوكبير، وعلى الفور تم توجيه سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.

الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو2
الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو2

الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو4
الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو4

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

إجراءات الوقاية من الحرائق

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو5
الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو5

تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو7
الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح،فيتو7

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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