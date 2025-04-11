بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز

وجّه الفريق أحمد خالد حسن ، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لضمان استقرار الأوضاع وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من ثبات سعر الخبز المدعم الموزع عبر البطاقات التموينية، وعدم تأثره بارتفاع اسعار المحروقات؛ موجها كافة الجهات الرقابية بمتابعة توافر السلع الغذائية والخضر والفاكهة، ورصد أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر أو نقص في السلع الأساسية.

من جانبه، أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف ضبط الأسواق، ومواجهة أي محاولات للمغالاة في الأسعار، خاصة للسلع الأساسية.

كما شملت تكليفات محافظ الإسكندرية تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على محطات تموين السيارات للتأكد من توافر جميع أنواع الوقود، وضمان انسيابية حركة التموين، مع الإبلاغ الفوري عن أي توقف غير مبرر لأي محطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية المستهلك، وضمان عدم تأثر أسعار السلع والخدمات الأساسية بتحريك أسعار الوقود.

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