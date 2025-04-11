الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بالتعريفة الجديدة ومستودعات الغاز

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بكافة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المراكز والمدن.

 

جاء ذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وعقب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة.

المحافظ يتابع التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة


حيث أجرى محافظ المنوفية اتصالا مرئيًا مع  عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية التموين للتأكد من التواجد الميداني على مدار الساعة بمواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات اسطوانات الغاز لضمان التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير.

 

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق التام مع إدارات المرور والتموين ومشروع المواقف لضمان التطبيق الفوري والصارم للتعريفة المعلنة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو فرض أجرة زائدة، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة دون تهاون حفاظًا على حقوق المواطنين.

 

تعليق لافتات بالأجرة الجديدة في المنوفية


كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة الانتهاء من تعليق البنرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف ولصق الاستيكرات على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية والرقابية في مواصلة شن الحملات  التفتيشية المفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة والتعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة من خلال غرف العمليات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

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