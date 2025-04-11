الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

قيادات الأزهر يؤدون صلاة الجنازة على والد رئيس الجامعة (صور)

جنازة والد رئيس جامعة
جنازة والد رئيس جامعة الأزهر
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 أدى قيادات الأزهر الشريف صلاة الجنازة على الحاج جمعة داود، والد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، وسط حضور غفير من أهالي قريته سنهور المدينة بمحافظة كفر الشيخ.

 

قيادات الأزهر يؤدون صلاة الجنازة على والد رئيس الجامعة 

 وحضر الصلاة لفيف من قيادات الأزهر والإفتاء؛ يتقدمهم  الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار السابق، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام جامعة الأزهر، ومديرو الإدارات بالجامعة.

 

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