الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

وفاة والد رئيس جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية ينعيه

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود جمعة رئيس جامعة الأزهر

توفي مساء اليوم الخميس والد الدكتور سلامة داود جمعة رئيس  جامعة الأزهر.

ومن جانبها تقدمت جامعة الأزهر بجميع منسوبيها؛ نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقاهرة والأقاليم؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- والده؛ سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.


ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد فيصل بقرية سنهور المدينة بدسوق محافظة كفر الشيخ، والعزاء مقتصر على تشييع الجنازة، وتوجد باصات في حرم الجامعة بالقاهرة سوف تتحرك الساعة الثامنة صباح الغد إن شاء الله. 

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ينعي والد أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

ومن جانبه، تقدم قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة  الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرو العموم، وجميع العاملين بالقطاع والمناطق الأزهرية، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

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