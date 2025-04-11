هل ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد زيادة البنزين والسولار؟ الشعبة تصدم المصريين

زيادة أسعار البنزين والسولار، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الخاص برفع سعر البنزين والسولار في مصر، فهل تتأثر أسعار الأجهزة الكهربائية بزيادة سعر البنزين والسولار؟

رفع أسعار البنزين والسولار سيؤثر على سعر المنتجات

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار رفع أسعار البنزين والسولار سيؤثر على سعر المنتجات في عدة قطاعات.

أسعار الأجهزة الكهربائية

أسعار السلع سترتفع بزيادة تصل لـ 20% متأثرة بالقرار

وأضاف لـ «فيتو» أن رفع سعر البنزين والسولار يزيد من تكلفة الإنتاج والنقل بصفة عامة، ومع زيادة تكلفة الإنتاج فإن سعر المنتج سيرتفع بنفس النسبة وقد تزيد حسب طبيعة المنتج، بزيادة تتراوح من 15 إلى 20% تقريبًا.

جورج زكريا

تأثير القرار سيكون طفيفًا على أسعار الأجهزة الكهربائية

وفيما يخص سوق الأجهزة الكهربائية، أوضح أن تأثير رفع سعر البنزين والسولار سيكون طفيفًا على أسعار الأجهزة الكهربائية، إذ نتمنى أن يتدارك المصنعون هذا الأمر، وأن يتم تثبيت الأسعار دون زيادة.

أسعار الأجهزة الكهربائية

مناشدة أصحاب المصانع بضرورة تثبيت أسعار الأجهزة

وناشد جورج زكريا أصحاب المصانع والشركات بضرورة أن تثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية؛ دون رفعها حتى أخر هذا العام، للحفاظ على استقرار السوق الذي بدأ في التعافي.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

وكانت وزارة البترول، أعلنت قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، بزيادة جنيهين، وجاءت أسعار البنزين والسولار وفقًا للقرار كالأتي:

سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر. سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر. سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر. سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

اسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية؛ أيضًا زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة.

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز



ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400.

زيادة سعر الغاز الصب



رفعت سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

ورفعت الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

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