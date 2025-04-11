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محافظات

15 % زيادة في تعريفة الركوب بمحافظة الفيوم بعد رفع أسعار الوقود

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

أعلنت محافظة الفيوم تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 11 ابريل 2025.

 

تكليف لجنة وضع التعريفة الجديدة

 وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات، بعقد اجتماع عاجل، للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، مع الوضع فى الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيرًا إلى أن اللجنة قد عقدت اجتماعها بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وبلغت  15 % لكافة الخطوط.

 

الإعلان عن التعريفة بالمواقف

 ووجه محافظ الفيوم، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبين بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، ووضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

 

لجان المتابعة 

 كما قرر المحافظ، تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، وأنه سيتم سحب رخصة سائق السيارة المخالفة لمدة 6 أشهر، وسحب رخصة السيارة لمدة شهر، وتوقيع غرامة قدرها ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

وشدد المحافظ، على مسئولي التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

طرق الإبلاغ عن المخالفين

وطالب المحافظ، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيرًا إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ على مدار الـ 24 ساعة، كما تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و2168042، و2168043، والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 15.75 جنيه لسعر لتر بنزين 80، و17.25 جنيه لسعر لتر بنزين 92، و19 جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار والكيروسين إلى 15.5 جنيه بدلًا من 13.5 جنيه، كما ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه بدلًا من 150 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، فيما بلغ سعر طن المازوت إلى 10500 جنيه بدلًا من 9500 جنيه، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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