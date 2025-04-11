التعريفة الجديدة أقل من القديمة، أهل الشرقية يشتكون من استغلال السائقين ويطالبون بتشديد الرقابة

اشتكى أهالي محافظة الشرقية، من ارتفاع أسعار تعريفة المواصلات القديمة عن تعريفة الأجرة الجديدة التي تم إعلانها اليوم، ما بين (50 قرشا- جنيهين) لبعض خطوط السير داخل المدن وخارجها وأكدوا أن السائقين يستغلون الركاب منذ سنوات ولم يتم كشف هذه الحقيقة إلا الآن وبعد إقرار التعريفة الجديدة.

وطالب الأهالي محافظ الشرقية بضرورة تدخل إدارتي المرور والمواقف لإلزام السائقين بالتعريف الجديدة.

محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم تعريفة الركوب الجديدة لـ (سيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط – سيارات السرفيس بخطوط السير داخل المدن) بنطاق المحافظة، وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد على متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة وعبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والعميد أحمد النجار مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور وهشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف وحسن عبد المجيد رئيس نقابة السائقين بالشرقية وذلك لمناقشة آليات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد على متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.د

تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة

كما أصدر المحافظ قرارًا بتعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة ( 11.5 جنيه ) تشمل كيلو متر واحد على أن تزداد القيمة بواقع (3) جنيهات لكل كيلو متر واحد (9 جنيهات) لساعة الانتظار الأولى وتزداد بواقع (8.5 جنيهات) لكل ساعة إضافية وكذلك تعديل تسعيرة الركوب لسيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 4 جنيهات.

تداول وتوصيل أسطوانات البوتاجاز

وبالنسبة لتداول وتوصيل أسطوانات البوتاجاز فقد تقرر تحديد سعر بيع الاسطوانة المنزلية للمستهلك بواقع (200 جنيه) داخل المستودع يضاف إليها مبلغ (5 جنيهات) خدمة توصيل الاسطوانه من المستودع حتى مسافة 5 كم ومبلغ (10 جنيهات) خدمة توصيل الأسطوانة المنزلية أبعد من (5 كيلو مترات) من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية كما يحدد سعر بيع الأسطوانة التجارية للمستهلك بواقع 400 جنيه داخل المستودع يضاف اليها مبلغ (10 جنيهات) خدمة توصيل الأسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كم ومبلغ 20 جنيها خدمة توصيل الأسطوانة التجارية لمسافة أبعد من 5 كم من المستودع داخل نطاق الوحدة المحلية.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قد قررت تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي "البنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر، البنزين 92 بسعر 17,25 جنيه للتر، البنزين 80 بسعر 15,75 جنيه للتـر، السولار بسعر 15,50 جنيه للتر، والكيروسين بسعر 15,50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن، وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه، وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

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