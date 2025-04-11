الجمعة 11 أبريل 2025
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اقتصاد

هل يتيح بنك CIB للعملاء قرض بدون ضمان ؟

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية الحصول علي قرض بدون ضمان.

واوضح بنك التجاري الدولي CIB انه يمكن للعملاء التقديم  على قرض بدون ضمان أونلاين بدون مصاريف إدارية وذلك عند الحصول على صافي قرض بمبلغ 350,000 جم أو أكثر،.

 واضاف البنك التجاري أن هناك  خصم 50% على المصاريف الإدارية للقروض الأقل من ذلك.

وقال البنك التجاري أنه يتم التقدّيم الآن علي القرض من خلال اللينك وحتى نهاية مارس 2025.

يقدم البنك التجاري الدولي CIB لعملائه ثلاثة إصدارات من الشيكات برسوم معينة عن كل دفتر منها.

وتشمل قائمة اعداد  إصدار الشيكات ودفاترها في بنك التجاري الدولي CIB ما يلي:

دفتر 12 ورقة  

دفتر 24 ورقة  

دفتر 48 ورقة 

حدد العديد من المصرفيين صيغة القبول في الشيك داخل البنوك.

وقال مصرفيون إنه لا قبول فى الشيك إذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادًا له.

كما أنه لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير.

إصدار الشيكات 

يتصور الكثيرون أن إصدار الشيكات قضية محسومة لأصحاب الملايين دون ضابط، لكن قانون التجارة يقول غير ذلك، إذ يضع ضوابط وآليات لاستخدامها بشكل سليم.

ناقصو الأهلية

لا يمنح القانون ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

كذلك إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

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