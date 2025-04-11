قبل إعلانها رسميا، مصادر تكشف تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بالجيزة

في أعقاب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل أسعار البنزين والسولار، كشفت مصادر مسؤولة في محافظة الجيزة عن تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس العاملة داخل نطاق المحافظة.

وأكدت المصادر أن التعريفة الجديدة روعي في تحديدها عدة معايير أساسية، في مقدمتها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين مختلف الخطوط وضمان حصول المواطنين على خدمة عادلة ومناسبة.

وأوضحت المصادر أنه جرى تنسيق كامل مع المحافظات المجاورة التي تشترك مع الجيزة في خطوط سير لسيارات السرفيس، وذلك لضمان توحيد التعريفة على جانبي الحدود الإدارية ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأشارت إلى أن اللجنة المكلفة بوضع التعريفة الجديدة حرصت على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق على حد سواء، حيث من المقرر ألا تتجاوز الزيادة في معظم الخطوط نسبة 10%، بينما قد تصل إلى 15% في الخطوط الطويلة نسبيًا.

تفاصيل الأسعار الجديدة للتعريفة

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة أنه سيتم قريبًا نشر بنرات وملصقات واضحة تتضمن تفاصيل الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع مواقف سيارات السرفيس، وذلك لضمان اطلاع جميع المواطنين على الأسعار المقررة قبل استقلالهم المركبات.

وفي سياق متصل، شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المواقف والطرق.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخطوط السير المحددة، كما وجه المحافظ بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة بشكل واضح على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع سيارات السرفيس والنقل الجماعي، على أن يتضمن الملصق خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة.

وأكد المحافظ على التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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