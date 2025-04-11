الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قبل إعلانها رسميا، مصادر تكشف تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بالجيزة

سيارات السرفيس
سيارات السرفيس

في أعقاب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل أسعار البنزين والسولار، كشفت مصادر مسؤولة في محافظة الجيزة عن تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس العاملة داخل نطاق المحافظة. 

وأكدت المصادر أن التعريفة الجديدة روعي في تحديدها عدة معايير أساسية، في مقدمتها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين مختلف الخطوط وضمان حصول المواطنين على خدمة عادلة ومناسبة.

وأوضحت المصادر أنه جرى تنسيق كامل مع المحافظات المجاورة التي تشترك مع الجيزة في خطوط سير لسيارات السرفيس، وذلك لضمان توحيد التعريفة على جانبي الحدود الإدارية ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين. 

وأشارت إلى أن اللجنة المكلفة بوضع التعريفة الجديدة حرصت على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق على حد سواء، حيث من المقرر ألا تتجاوز الزيادة في معظم الخطوط نسبة 10%، بينما قد تصل إلى 15% في الخطوط الطويلة نسبيًا.

 

تفاصيل الأسعار الجديدة للتعريفة

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة أنه سيتم قريبًا نشر بنرات وملصقات واضحة تتضمن تفاصيل الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع مواقف سيارات السرفيس، وذلك لضمان اطلاع جميع المواطنين على الأسعار المقررة قبل استقلالهم المركبات.

وفي سياق متصل، شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المواقف والطرق.

 وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخطوط السير المحددة، كما وجه المحافظ بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة بشكل واضح على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع سيارات السرفيس والنقل الجماعي، على أن يتضمن الملصق خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة. 

وأكد المحافظ على التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعريفة الركوب الجيزة سيارات السرفيس اسعار البنزين اسعار السولار تعديل التعريفة مواقف السرفيس محافظة القاهرة حملات رقابية حقوق المواطنين تسعيرة النقل العام

مواد متعلقة

الجيزة تشهد حملة مكثفة لرفع كفاءة الطرق والنظافة في كرداسة

البيئة تطلق فيلمًا وثائقيًا للترويج لمحميات جزر البحر الأحمر (فيديو)

انتهاء أعمال تطوير شارع أوتوسبير بحي الطالبية غرب الجيزة

محافظ الجيزة يتابع سير التشغيل التجريبي لتطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة

لطلاب الشهادة الإعدادية، الجيزة تنشر نموذجا استرشاديا لامتحان العلوم بنظام البوكليت

الجيزة تستعد لموسم حصاد القمح بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين

مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون في التحول الأخضر ومواجهة تغير المناخ

الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية للرمد في أطفيح

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

بعد رفضه التجديد، ماذا قدم محمد السيد مع الزمالك؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

المزيد
الجريدة الرسمية