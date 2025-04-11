محافظ القاهرة: ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات السرفيس

تعريفة الركوب الجديدة، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم نشر الملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع مواقف السيارات بصورة واضحة أمام المواطنين.

حملات رقابية على المواقف

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور على تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامي والخلفي وفقًا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وكان محافظ القاهرة أعلن رفع تعريفة ركوب "السرفيس، النقل العام، التاكسى الأبيض، الأقاليم"، مشيرا إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، وكانت الزيادة ١٠% على معظم الخطوط، ولم تتجاوز ١٥% فى الخطوط الطويلة.

وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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