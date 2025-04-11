«عبد الرحمن الأبنودي.. من أبنود إلى العالمية».. شاعر الصعيد أعاد صياغة السيرة الهلالية في 14 مجلدًا.. وهذه أبرز الأعمال الخالدة لـ «الخال»

عبد الرحمن الأبنودى.. في مثل هذا اليوم (11 أبريل 1938)، وُلد أحد عمالقة الشعر الشعبي العربي، عبد الرحمن الأبنودي، في قرية أبنود بمحافظة قنا، ليكون صوتًا للجنوب، وحكايةً لا تنتهي من الإبداع، وقبل أيام، احتفلت دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاده عبر أمسية شعرية ضمن سلسلة "أرواح المدينة"، تحت عنوان "ليلة الخال عبد الرحمن الأبنودي في عيد ميلاده"، لتؤكد أن شعره ما زال حيًا في وجدان المصريين والعرب.

الأبنودي ومنير



من أبنود إلى العالمية.. مسيرة شاعر لا يُكرر

تربى الأبنودي في أحضان الصعيد، حيث سمع السيرة الهلالية من الرواة الشعبيين، فزرعت فيه بذور الحكاية والقصيدة وحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة، لكنه اختار أن يكون شاعرًا للعامية، ليكون جسرًا بين التراث والمعاصرة وعُرف بـ"الخال"، كرمز للقرب والحكمة، قبل أن يرحل في 21 أبريل 2015، تاركًا إرثًا شعريًا هائلًا.





الاحتفال بميلاد الأبنودى



ثالوث قناوي.. “الأبنودي، أمل دنقل، ويحيى الطاهر عبدالله"

لم يكن الأبنودي وحده ممثل الصعيد في المشهد الثقافي، بل شكّل مع أمل دنقل (شاعر الرفض)، ويحيى الطاهر عبدالله (الأديب الراحل مبكرًا)، ثالوثًا إبداعيًا جمع بين الشعر والقصة، وترك بصمة لا تمحى.

من "تحت الشجر يا وهيبة" إلى "المليونيرات".. أغانٍ خالدة

بدايته الفنية كانت مع أغنية "تحت الشجر يا وهيبة" (غناها محمد رشدي، ولحنها بليغ حمدي)، ثم "بالسلامة يا حبيبي" (نجاح سلام) وبعد خروجه من المعتقل عام 1967 (بتهمة تأسيس حزب شيوعي)، كتب للأغنية السياسية، مثل:

"ولا يهمك يا ريس من الأمريكي يا ريس".

"اضرب.. ابنك يقولك يا بطل" (لعبد الحليم حافظ).

"المسيح" (أدّاها العندليب في لندن لدعم المجهود الحربي).

وآخر إبداعاته: أغنية "المليونيرات" (مدحت صالح وشريف منير)، وتعاونه مع محمد منير في ألبوم "شوكولاتة".

السيرة الهلالية والأعمال الأدبية

أعاد صياغة السيرة الهلالية في 14 مجلدًا، لتحفظ تراثًا شفهيًا كاد يضيع وأصدر 22 ديوانًا، منها:

"الأرض والعيال".

"الموت على الأسفلت".

"المشروع والممنوع".

"مربعات" (آخر دواوينه، وقدّمه هيكل قائلًا: "هو شراع على النيل جاء من الصعيد حاملًا خصبه إلى العالم").

السينما والتلفزيون.. شاعر الشاشة أيضًا

أفلام: كتب حوارات وأغاني أفلام مثل:

"شيء من الخوف" (حسين كمال).

"الطوق والأسورة" (خيري بشارة).

"البريء" (عاطف الطيب).

مسلسلات: مثل "ذئاب الجبل"، "وادي الملوك".

مذكراته: سرد سيرته في كتاب "أيامي الحلوة" (3 أجزاء).

الجوائز والتكريم

جائزة الدولة التقديرية (2001): أول شاعر عامية يفوز بها.

جائزة محمود درويش (2014).

آخر قصائده: "مرسال"، التي كتبها قبيل رحيله.

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