أرملة عبد الرحمن الأبنودي تفجر مفاجأة عن سرقة باب مقبرته: باعوه في الخردة

مقبرة عبد الرحمن الأبنودي، كشفت الإعلامية نهال كمال، أرملة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، مفاجأة بشأن مقبرة زوجها الراحل، مؤكدة أنه تمت سرقة باب المقبرة منذ 3 أشهر واضطررنا لبناء حائط لمنع تكرار الحادث.

سرقة باب مقبرة عبد الرحمن الأبنودي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اَخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار":"لما سرقوا باب مقبرة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وباعوها في الخردة، قلنا دي ظاهرة وبدل ما نحط باب ويتسرق تاني نبني مكانه طوب".

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تحرك الجهات الأمنية

ولفتت:"كل الجهات الأمنية اتخذت اللازم وعاينت مقبرة عبد الرحمن الأبنودي بعد سرقة باب المقبرة".



طلب أرملة عبد الرحمن الأبنودي

وأشارت:"نحرص علي زيارة قبر الراحل الكبير في ذكرى ميلاده كما كان يحب ونتمنى من المسئولين والجهات المعنية وجود عامود إنارة جنب مقبرته".



وعبد الرحمن الأبنودى، هو الشاعر الجنوبى، من أشهر شعراء العامية، لقب بـ الخال،غنى له عمالقة الطرب أروع الكلمات.. في شهر أبريل ولد وفى شهر أبريل رحل عن الدنيا، وما بين الميلاد والرحيل 77 عاما قدم خلالها القصيدة والأغنية وغنى له كبار المطربين وكانت له في كل مناسبة وطنية ذكرى غنائية ورحل فى مثل هذا اليوم عام 2015.



في أبريل عام 1938 ولد الشاعر الجنوبى عبد الرحمن الأبنودى في قرية أبنود بمحافظة قنا بصعيد مصر، لأب يعمل مأذونا شرعيا، عاش في شارع بني على، واستمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها وهو صغير وحصل على ليسانس اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، عشق الشعر وأدمن كتابته وهو صغير، وقرأ لكبار الشعراء لأبي العلاء المعري والمتنبى، ومن أشهر كتاباته “السيرة الهلالية.



الجنوبى ابن فاطمة قنديل

عن نشأته قال الشاعر عبد الرحمن الأبنودى: “أنا ابن الفلاح المصرى الذى كان يغنى تحت الشواديف ووراء السواقى، وابن فاطمة قنديل التى كانت حين تنفرد بنفسها فى البيت أو تطحن الحبوب بالرحى تغنى تلك المراثى الرائعة، أمى فاطمة قنديل هى ملهمتى ومعلمى الأول التى أرضعتنى الأشعار والطقوس والأغنيات والتراث فأصبحت صوت الفقراء، تعلمت السيرة الهلالية بداية من سن العاشرة مع أبى. كنت ألف القرى والنجوع. اسمع واتعلم وظللت اتعلم مع أبى حتى أصبحت فى سن 25 عاما”.

الابنودى ورشدى ومشوار فنى طويل



كانت أولى الأغانى التى كتبها عبد الرحمن الابنودى “تحت الشجر يا وهيبة” التى غناها محمد رشدى ولحنها بليغ حمدى وأغنية “بالسلامة يا حبيبى بالسلامة” التى غنتها نجاح سلام لتبدأ بعدها انطلاقته الفنية فى عالم الشعر وكتابة الأغاني.