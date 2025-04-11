محطات الوقود تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

زيادة أسعار البنزين والسولار، أخطرت وزارة البترول محطات الوقود صباح اليوم الجمعة بالأسعار الجديدة التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وشهدت محطات الوقود صباح اليوم ازدحاما شديدا من السيارات، وذلك بعد اعتماد البترول رسميا الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بكافة مشتقاته اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:

بنزين 95: 19 جنيها لتر

بنزين 92: 17.25 جنيه لتر

بنزين 80: 15.75 جنيه لتر

السولار: 15.5 جنيه لتر

والكيروسين: 15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه/طن

وأسطوانة البوتاجاز المنزلي: 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز: 400 جنيه

وطن الغاز الصب: 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.