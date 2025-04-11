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أخبار مصر

محطات الوقود تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

زيادة أسعار الوقود
زيادة أسعار الوقود الجديدة،فيتو
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زيادة أسعار البنزين والسولار، أخطرت وزارة البترول محطات الوقود صباح اليوم الجمعة بالأسعار الجديدة التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

 وشهدت محطات الوقود صباح اليوم ازدحاما شديدا من السيارات، وذلك بعد اعتماد البترول رسميا الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بكافة مشتقاته اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:
بنزين 95: 19 جنيها لتر 
بنزين 92:  17.25 جنيه لتر 
بنزين 80: 15.75 جنيه لتر 
السولار: 15.5 جنيه لتر
والكيروسين: 15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه/طن
وأسطوانة البوتاجاز المنزلي: 12.5 كجم 200 جنيه  
وأسطوانة البوتاجاز: 400 جنيه 
وطن الغاز الصب: 16000 جنيه 
والغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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