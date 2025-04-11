الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

ننشر أسعار التعريفة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية في الدقهلية (صور )

اعتماد التعريفه الجديده
اعتماد التعريفه الجديده بالدقهلية، فيتو

 حرصت “فيتو” على تقديم الخدمات لمتابعيها وتقدم اليوم أسعار التعريفة الجديدة في خطوط محافظة الدقهلية الداخلية والخارجية 

 اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، تعريفة ركوب السيارات الأجرة وكذلك سيارات السرفيس، على ألا تزيد الأجرة الجديدة عن 15%، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بزيادة أسعار الوقود.

محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة لركوب المواصلات العامة

 وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وعضوية كل من، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومدير مباحث التموين بالدقهلية، ومدير إدارة مرور الدقهلية، ومدير مباحث مرور الدقهلية، ومدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية، ورئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي المختصة، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، ومدير عام المواقف بالمحافظة.

 

لجنة للمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات

 وأوضح محافظ الدقهلية أن مهمة اللجنة، تكثيف حملات الرقابة التموينية على محطات الوقود لعدم الاحتكار واستغلال المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، وكذلك انتظام العمل على الخطوط الداخلية والخارجية بمواقف السيارات بنطاق المحافظة، وشن الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافرها وضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

زيادة سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 200 جنيه

كما أكد محافظ الدقهلية، على قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور شخصيًا على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال المواطنين واستقرار الحالة العامة، مشيرًا إلى زيادة سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى 200 جنيه، وتوصيل للمنازل بسعر 210، وسعر اسطوانة الغاز التجارية إلى 400 جنيه وتوصيل للمحال بسعر 420 جنيها، ولا توجد زيادة في سعر تموين غاز للسيارات.

الزيادة لا تزيد على 15%  

وبناء  على قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود يتم تعديل تعريفات ركوب السيارات الأجرة العاملة على جميع الخطوط بنطاق المحافظة على ألا تزيد عن 15% وفقًا للتعريفات الواردة في جداول المرفقات والمعتمدة من المحافظ، على أن يقوم رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالإعلان عن تعريفة الركوب في مكان ظاهر بمواقف السيارات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات بمكان ظاهر على السيارة مدون عليه التسعيرة الجديدة وخط السير وعدد الركاب.

أسعار البنزين والسولار

 يذكر أن الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية تشمل، زيادة سعر البنزين 95 من 17 جنيه إلى 19 جنيه، وسعر البنزين 92 من 15.25 إلى 17.25، وسعر البنزين 80 من 13.75 إلى 15.75، وسعر السولار من 13.5 إلى 15.5.

لا تزيد على 15%، محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس

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أرقام غرفة العمليات بالدقهلية 

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام 
0502314880
0502327792
0502316644

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