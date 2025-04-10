ناشئو مصارعة الدقهلية يحصدون ذهبيتين وفضية وبرونزية بختام منافسات بطولة الجمهورية

حقق ناشئون المصارعة أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية نتائج متقدمه، كما حصل المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة الدقهلية على الترتيب العام الثالث على مستوى بطولة الجمهورية تحت 15 سنة، والتى أقيمت خلال الفترة من 5 حتى 9 إبريل الجاري، بالصالة المغطاة بنادي طلائع الجيش، بمشاركة أندية رياضية وهيئات ومشروع رياضى على مستوى محافظات الجمهورية.

فيما حصل ناشئين المصارعة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، على عدد 2 ميدالية ذهبية، وعدد 1 ميدالية فضية، وعدد 1 ميدالية برونزية، ببطولة الجمهورية تحت 15 سنة، بمشاركة عدد 4 لاعبين بمرحلة ناشئين المصارعة

نتائج الفوز لناشئين الدقهلية في المصارعة

وجاءت النتائج كالتالي:

المركز الأول وزن 44 ك اللاعب أحمد عبد اللطيف أحمد إبراهيم، والميدالية الذهبية، المركز الأول وزن 85 ك اللاعب أحمد مصطفى عبد الناصر، والميدالية الذهبية،المركز الثانى وزن 62 ك اللاعب محمد محمود صلاح الوفائى، والميدالية الفضية، أما المركز الثالث وزن 57 ك اللاعب ممدوح كريم ممدوح، والميدالية البرونزية.

جاءت نتائج ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، بإشراف محمد الضبع مدير المشروع، وتحت قيادة الكابتن عبداللطيف احمد مدرب المصارعة "مرحلة الناشئين"، وناجى اسماعيل إدارى المركز بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية.

وفي نفس السياق تتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بخالص التهاني والتبريكات للاعبين الفائزين فى البطولة على النتائج التى حققوها، والمدرب الكابتن عبد اللطيف احمد، ومحمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتي نتائج ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف البجرمى وكيل اول الوزارة رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف ومتابعة محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية وتامر المتولى المدير المالى للمشروع.

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