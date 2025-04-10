إزالة أعمدة خرسانية خارج الحيز العمراني بقرية بهوت نبروه في الدقهلية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمدة خرسانية مخالفه خارج الحيز العمراني بقرية بهوت نبروه



وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع مخالفات البناء.

حيث تابع الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس نبروه قيام نائبه الدكتور صبحي المرسي بالإشراف علي ازالة أعمدة خرسانية مخالفه خارج الحيز العمراني قرية بهوت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

ويؤكد رئيس نبروه أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو اعمال بناء مخالفه مشددا على أن أي محاولة للبناء المخالف ستقابل بإجراءات حازمة وفورية.

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