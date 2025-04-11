مديرية تموين الإسكندرية تتابع أسعار تحريك الوقود الجديدة (صور)

كلف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الإدارة العامة للتجارة الداخلية وادارة الرقابة التموينية بالمديرية وجميع الإدارات التموينية الفرعية برئاسة وكيل المديرية جمال عمار للمرور على جميع محطات تموين السيارات وعمل الجرد اللازم والتأكد من وفرة الوقود المعروض وعدم وجود أى تكدسات أو ازدحام.

وقد وجه وكيل الوزارة بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة فرعية لتلقى أى شكاوى وحلها على الفور والعرض على غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وحتى الآن لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أى شكاوى أو مشاكل.

محافظة الإسكندرية تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل.

وكان قد أعتمدت محافظة الإسكندرية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، وذلك بناءً على ما تم عرضه من قبل مشروع محطات الركاب والانتظار، ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، بعد تحريك أسعار بعض المنتجات.



وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

ووجه المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب بسرعة تنفيذ التعليمات، وأكد على استمرار الرقابة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسة لمركز السيطرة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة

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وكان قد تم اليوم اعتبارا من الساعة السادسة صباحا تحريك أسعار الوقود لتكون بنزين ٩٥ السعر ١٩ جنيها لتر وبنزين ٩٢ السعر ١٧.٢٥ جنيه لتر وبنزين ٨٠ السعر ١٥.٧٥ جنيه لتر والسولار السعر ١٥.٥٠ جنيه لتر والكيروسين السعر ١٥.٥٠ جنيه لتر وأسطوانة البوتاجاز الحجم الصغير ٢٠٠ جنيه وأسطوانة البوتاجاز الحجم الكبير ٤٠٠ جنيه

و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت ١٠٥٠٠ جنيه / طن.

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