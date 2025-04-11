النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق التهم منزلا في حلوان

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل منزل سكني مكون من 4 طوابق بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة.

وتبذل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل منزل سكني بمدينة حلوان.



الدفع بعربات الإطفاء

وعلى الفور تم الدفع بعربات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كرودن بمحيط النيران، وجار أعمال السيطرة عليها واخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث لمناقشة شهود العيان وإجراء التحريات لكشف أسباب الحريق.

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